На Вінниччині жінка катувала 12-річного сина за непослух – що вирішив суд

Жінку засудили на п’ять років позбавлення волі з випробуванням та зобов’язали пройти програму для кривдників.

Фото ілюстративне

Вінницький апеляційний суд сьогодні залишив у силі вирок Хмільницького міськрайонного суду стосовно жінки, яка була засуджена за катування свого 12-річного сина. Згідно з судовим рішенням, жінці призначено п’ять років позбавлення волі, але від його відбування звільнено з випробуванням – трирічним іспитовим строком. Також її зобов’язали пройти двомісячну програму для кривдників. Про це повідомила пресслужба Вінницького апеляційного суду.

Водночас ВАС не задовольнив апеляційну скаргу, у якій прокурор просив призначити жінці додаткове покарання – на три роки позбавити права обіймати певні посади, пов’язані з навчанням та вихованням дітей, або займатися певною діяльністю, пов’язаною з роботою з ними.

Суд встановив, що влітку минулого року жителька Хмільницького району катувала 12-літнього сина: зв’язувала його, прив’язувала на ніч до батареї. Для цього використовувала ланцюги та навісні замки. Таке покарання за неслухняність призвело до легких тілесних ушкоджень – множинних синців, саден на обличчі, голові, тулубі, руках і ногах хлопчика.

Постановляючи вирок, суд урахував, зокрема, позитивну характеристику за місцями проживання і роботи хмільничанки, те, що вона визнала вину та шкодує про скоєне. До того ж потерпілий просив не карати матір, бо пробачив її.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.