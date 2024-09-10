Німеччина запровадить тимчасовий контроль на кордонах з п’ятьма країнами

З 16 вересня Німеччина запроваджує тимчасовий прикордонний контроль на всіх сухопутних кордонах.

Джерело фото: logist.today

Німеччина з 16 вересня 2024 року запроваджує тимчасовий прикордонний контроль на всіх своїх сухопутних кордонах. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ ФРН.

Нові заходи, що триватимуть шість місяців, включають контроль на кордонах з Францією, Люксембургом, Нідерландами, Бельгією та Данією. Це розширення до існуючого тимчасового контролю, який уже діє на кордонах з Австрією (з 2015 року), Швейцарією, Чехією та Польщею (з жовтня 2023 року).

Міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер заявила, що ці заходи спрямовані на підвищення внутрішньої безпеки та боротьбу з нелегальною міграцією. «Ми поширимо наш тимчасовий внутрішній прикордонний контроль на всі сухопутні кордони Німеччини… Ми зміцнюємо внутрішню безпеку за допомогою конкретних дій і продовжуємо наш жорсткий курс проти нелегальної міграції… Це необхідно, поки ми не досягнемо надійного захисту зовнішніх кордонів ЄС за допомогою нової Спільноєвропейської системи надання притулку та інших заходів», – зазначила Фезер.

Запровадження контролю також має на меті посилення захисту від ісламістського тероризму та серйозної транскордонної злочинності, а також запобігання шляхам контрабандистів людьми.

Федеральна поліція зможе розгорнути стаціонарні та мобільні пункти прикордонної поліції на всіх сухопутних кордонах Німеччини, а перевірки здійснюватимуться в співпраці з колегами з сусідніх країн.

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