Чехія — Україна: анонс другого матчу Ліги націй

Матч відбудеться на «Еден Арені» у Празі.

Джерело фото: football24

Збірна України з футболу у вівторок, 10 вересня, проведе другий матч Ліги націй 2024/25 проти команди Чехії. Гра відбудеться в Празі на стадіоні «Еден Арена» з початком о 21:45 за київським часом.

У першому турі Ліги націй українська команда програла Албанії з рахунком 1:2, тоді як Чехія зазнала поразки від Грузії — 1:4.

Орієнтовні склади команд на матч:

Чехія: Коварж – Зімац, Гранач, Крейчі – Цоуфал, Соучек, Калвах, Зелени – Провод, Шик, Лінгр

Україна: Трубін – Тимчик, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Степаненко – Ярмоленко, Судаков, Піхальонок, Мудрик – Яремчук

В Україні матч буде транслюватися наживо на регіональних телеканалах «Суспільного» (Суспільне Київ, Суспільне Львів, Суспільне Дніпро та інші) та на медіасервісі MEGOGO (для перегляду потрібна підписка).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.