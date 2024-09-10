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Чехія — Україна: анонс другого матчу Ліги націй

12:24, 10 вересня 2024
Матч відбудеться на «Еден Арені» у Празі.
Чехія — Україна: анонс другого матчу Ліги націй
Джерело фото: football24
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Збірна України з футболу у вівторок, 10 вересня, проведе другий матч Ліги націй 2024/25 проти команди Чехії. Гра відбудеться в Празі на стадіоні «Еден Арена» з початком о 21:45 за київським часом.

У першому турі Ліги націй українська команда програла Албанії з рахунком 1:2, тоді як Чехія зазнала поразки від Грузії — 1:4.

Орієнтовні склади команд на матч:

  • Чехія: Коварж – Зімац, Гранач, Крейчі – Цоуфал, Соучек, Калвах, Зелени – Провод, Шик, Лінгр
  • Україна: Трубін – Тимчик, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Степаненко – Ярмоленко, Судаков, Піхальонок, Мудрик – Яремчук

В Україні матч буде транслюватися наживо на регіональних телеканалах «Суспільного» (Суспільне Київ, Суспільне Львів, Суспільне Дніпро та інші) та на медіасервісі MEGOGO (для перегляду потрібна підписка).

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