Чехия – Украина: анонс второго матча Лиги наций

Сборная Украины по футболу во вторник, 10 сентября, проведет второй матч Лиги наций 2024/25 против команды Чехии. Игра состоится в Праге на стадионе «Эден Арена» с началом в 21:45 по киевскому времени.
В первом туре Лиги наций украинская команда проиграла Албании со счетом 1:2, тогда как Чехия потерпела поражение от Грузии - 1:4.
Ориентировочные составы команд на матч:
В Украине матч будет транслироваться вживую на региональных телеканалах «Суспільного» (Суспільне Київ, Суспільне Львів, Суспільне Дніпро и другие) и на медиасервисе MEGOGO (для просмотра нужна подписка).
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