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Чехия – Украина: анонс второго матча Лиги наций

12:24, 10 сентября 2024
Матч состоится на «Эден Арене» в Праге.
Чехия – Украина: анонс второго матча Лиги наций
Источник фото: football24
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Сборная Украины по футболу во вторник, 10 сентября, проведет второй матч Лиги наций 2024/25 против команды Чехии. Игра состоится в Праге на стадионе «Эден Арена» с началом в 21:45 по киевскому времени.

В первом туре Лиги наций украинская команда проиграла Албании со счетом 1:2, тогда как Чехия потерпела поражение от Грузии - 1:4.

Ориентировочные составы команд на матч:

  • Чехия: Коварж - Зимац, Гранач, Крейчи - Цоуфал, Соучек, Калвах, Зелени - Провод, Шик, Лингр
  • Украина: Трубин - Тымчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Степаненко - Ярмоленко, Судаков, Пихаленок, Мудрик - Яремчук

В Украине матч будет транслироваться вживую на региональных телеканалах «Суспільного» (Суспільне Київ, Суспільне Львів, Суспільне Дніпро и другие) и на медиасервисе MEGOGO (для просмотра нужна подписка).

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