Бывший модный магнат получил 11 лет тюрьмы за десятилетия насилия

83-летний Питер Найгард получил 11 лет тюрьмы за сексуальные нападения в офисе в Торонто.

Источник фото: The Guardian

Бывшего канадского модного магната Питера Найгарда приговорили к 11 годам заключения за сексуальные нападения на женщин в его офисном здании в Торонто. Суд признал его виновным по четырем пунктам обвинения в сексуальном насилии, которое в отдельных случаях длилось десятилетиями. Приговор был оглашен в понедельник, но с учетом уже проведенного под стражей времени, Найгарду осталось отбыть около 6,7 лет. Он также будет иметь право на условно-досрочное освобождение после отбытия трети срока.

Как пишет Reuters, 83-летнего Найгарда в ноябре прошлого года признали виновным в сексуальном насилии после судебного разбирательства, в ходе которого пять женщин свидетельствовали, что он напал на них в период с конца 1980-х до 2005 года. Нападения происходили в частной спальне на верхнем этаже его офисного здания в Торонто. Найгарда также освободили от обвинений в принудительном заключении и еще одном пункте сексуального насилия.

Найгарда арестовали в конце 2020 года по запросу США, где его обвинили в использовании своего бизнеса для привлечения женщин и девушек с целью сексуальной эксплуатации. Впоследствии ему предъявили обвинения и в Канаде. Кроме Торонто, Найгард сталкивается с обвинениями в сексуальном насилии и принудительном заключении в Манитобе и Квебеке.

Судья Роберт Голдштейн во время оглашения приговора назвал Питера Найгарда «сексуальным хищником», который использовал свое богатство и влияние для совершения насильственных действий.

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