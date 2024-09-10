10 сентября – какой сегодня праздник и главные события

10 сентября отмечают Всемирный день предотвращения самоубийств и Международный день гинекологического здоровья.

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10 сентября отмечают несколько важных событий, включая Всемирный день предотвращения самоубийств, Международный день гинекологического здоровья и Международный день макияжа. Верующие в этот день чтят память святых мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.

Всемирный день предотвращения самоубийств был основан в 2003 году по инициативе Международной ассоциации по предотвращению самоубийств (МАЗС) и под патронатом ООН. Его цель - привлечь внимание к важности профилактики самоубийств во всем мире.

Международный день гинекологического здоровья основан в 2001 году Кэт Меззиллой, которая преодолела рак влагалища. Он призван повысить осведомленность о женских гинекологических проблемах и подчеркнуть важность их решения.

В разных странах мира сегодня также отмечают другие праздники, в частности:

- Национальный день учителя в Гонконге;

- Национальный день ребенка в Гондурасе;

- Государственный праздник в Гибралтаре.

Исторические события этого дня:

- В 1856 году завершилась Крымская война, поражение Российской империи привело к победе коалиции Османской империи, Великобритании, Французской империи и Сардинского королевства.

- В 1919 году на Парижской мирной конференции заключили Сен-Жерменский договор, повлиявший на будущее Буковины, Закарпатья и Галичины.

- В 1941 году советские спецслужбы расстреляли всех узников киевских тюрем без судебного приговора.

- В 1989 году Венгрия открыла западные границы для беженцев из Восточной Германии, что стало первым прорывом Берлинской стены.

10 сентября в церковном календаре - день памяти святых мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры, которые были казнены за свою веру во времена императора Максимиана, оставив после себя пример несокрушимой преданности христианству.

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