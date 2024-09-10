10 вересня — яке сьогодні свято та головні події

10 вересня відзначають кілька важливих подій, включаючи Всесвітній день запобігання самогубствам, Міжнародний день гінекологічного здоров'я та Міжнародний день макіяжу. Віруючі в цей день вшановують пам'ять святих мучениць Минодори, Митродори та Німфодори.
Всесвітній день запобігання самогубствам був започаткований у 2003 році з ініціативи Міжнародної асоціації з запобігання самогубствам (МАЗС) та під патронатом ООН. Його мета — привернути увагу до важливості профілактики самогубств у всьому світі.
Міжнародний день гінекологічного здоров'я заснований у 2001 році Кет Меззіллою, яка подолала рак піхви. Він покликаний підвищити обізнаність про жіночі гінекологічні проблеми та підкреслити важливість їхнього вирішення.
У різних країнах світу сьогодні також відзначають інші свята, зокрема:
Історичні події цього дня:
10 вересня в церковному календарі – день пам’яті святих мучениць Минодори, Митродори і Німфодори, які були страчені за свою віру в часи імператора Максиміяна, залишивши по собі приклад незламної відданості християнству.
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