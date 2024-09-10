10 вересня — яке сьогодні свято та головні події

10 вересня відзначають Всесвітній день запобігання самогубствам та Міжнародний день гінекологічного здоров'я.

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10 вересня відзначають кілька важливих подій, включаючи Всесвітній день запобігання самогубствам, Міжнародний день гінекологічного здоров'я та Міжнародний день макіяжу. Віруючі в цей день вшановують пам'ять святих мучениць Минодори, Митродори та Німфодори.

Всесвітній день запобігання самогубствам був започаткований у 2003 році з ініціативи Міжнародної асоціації з запобігання самогубствам (МАЗС) та під патронатом ООН. Його мета — привернути увагу до важливості профілактики самогубств у всьому світі.

Міжнародний день гінекологічного здоров'я заснований у 2001 році Кет Меззіллою, яка подолала рак піхви. Він покликаний підвищити обізнаність про жіночі гінекологічні проблеми та підкреслити важливість їхнього вирішення.

У різних країнах світу сьогодні також відзначають інші свята, зокрема:

Національний день вчителя у Гонконзі;

Національний день дитини в Гондурасі;

Державне свято у Гібралтарі.

Історичні події цього дня:

У 1856 році завершилася Кримська війна, поразка Російської імперії призвела до перемоги коаліції Османської імперії, Великої Британії, Французької імперії та Сардинського королівства.

У 1919 році на Паризькій мирній конференції уклали Сен-Жерменський договір, що вплинув на майбутнє Буковини, Закарпаття та Галичини.

У 1941 році радянські спецслужби розстріляли всіх в’язнів київських в'язниць без судового вироку.

У 1989 році Угорщина відкрила західні кордони для біженців зі Східної Німеччини, що стало першим проривом Берлінської стіни.

10 вересня в церковному календарі – день пам’яті святих мучениць Минодори, Митродори і Німфодори, які були страчені за свою віру в часи імператора Максиміяна, залишивши по собі приклад незламної відданості християнству.

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