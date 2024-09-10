Практика судів
  1. Суспільство

10 вересня — яке сьогодні свято та головні події

09:24, 10 вересня 2024
10 вересня відзначають Всесвітній день запобігання самогубствам та Міжнародний день гінекологічного здоров'я.
10 вересня — яке сьогодні свято та головні події
Фото з відкритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

10 вересня відзначають кілька важливих подій, включаючи Всесвітній день запобігання самогубствам, Міжнародний день гінекологічного здоров'я та Міжнародний день макіяжу. Віруючі в цей день вшановують пам'ять святих мучениць Минодори, Митродори та Німфодори.

Всесвітній день запобігання самогубствам був започаткований у 2003 році з ініціативи Міжнародної асоціації з запобігання самогубствам (МАЗС) та під патронатом ООН. Його мета — привернути увагу до важливості профілактики самогубств у всьому світі.

Міжнародний день гінекологічного здоров'я заснований у 2001 році Кет Меззіллою, яка подолала рак піхви. Він покликаний підвищити обізнаність про жіночі гінекологічні проблеми та підкреслити важливість їхнього вирішення.

У різних країнах світу сьогодні також відзначають інші свята, зокрема:

  • Національний день вчителя у Гонконзі;
  • Національний день дитини в Гондурасі;
  • Державне свято у Гібралтарі.

Історичні події цього дня:

  • У 1856 році завершилася Кримська війна, поразка Російської імперії призвела до перемоги коаліції Османської імперії, Великої Британії, Французької імперії та Сардинського королівства.
  • У 1919 році на Паризькій мирній конференції уклали Сен-Жерменський договір, що вплинув на майбутнє Буковини, Закарпаття та Галичини.
  • У 1941 році радянські спецслужби розстріляли всіх в’язнів київських в'язниць без судового вироку.
  • У 1989 році Угорщина відкрила західні кордони для біженців зі Східної Німеччини, що стало першим проривом Берлінської стіни.

10 вересня в церковному календарі – день пам’яті святих мучениць Минодори, Митродори і Німфодори, які були страчені за свою віру в часи імператора Максиміяна, залишивши по собі приклад незламної відданості християнству.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Правникам, які займають не пов’язані з науковою роботою посади, можуть скасувати доплати за науковий ступінь

В рамках реформи правничої освіти пропонується скасування доплат за науковий ступінь фахівцям, які займають посади в сфері правничих професій, що не пов'язані із науковою або науково-педагогічною діяльністю.

Суддів, які системно зривають вибори голів судів, а також завчасно тікають зі з’їзду суддів, зможуть притягати до відповідальності

Оновлена редакція Кодексу суддівської етики дає можливість притягати до дисциплінарної відповідальності суддів, які зневажливо ставляться до суддівського самоврядування.

Верховний Суд вважає, що декриміналізація дрібних крадіжок не відбулася, бо законодавець не вніс зміни до Кримінального кодексу

Декриміналізація дрібних крадіжок без внесення змін до Кримінального кодексу неможлива – колегія суддів Верховного Суду передала питання на Об’єднану палату ККС.

Суддям дозволять використовувати штучний інтелект під час підготовки судових рішень

Використання штучного інтелекту в діяльності суддів буде обмежене і не повинно стосуватися оцінки і процесу ухвалення рішень.

Для бажаючих стати адвокатами введуть єдиний регулярний іспит – стало відомо, що передбачає Стратегія розвитку системи правосуддя

Також буде введений публічний електронний реєстр дисциплінарних рішень щодо адвокатів – «Судово-юридичній газеті» стали відомі деталі фінальної версії проекту Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства 2024-2029 роки.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Белоконна
    Інна Белоконна
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Валерій Саєнко
    Валерій Саєнко
    начальник управління Верховного Суду
  • Володимир Барчук
    Володимир Барчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду