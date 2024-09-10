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Колишній модний магнат отримав 11 років в'язниці за десятиліття насильства

13:00, 10 вересня 2024
83-річний Пітер Найгард отримав 11 років в'язниці за сексуальні напади в офісі в Торонто.
Колишній модний магнат отримав 11 років в'язниці за десятиліття насильства
Джерело фото: The Guardian
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Колишнього канадського модного магната Пітера Найгарда засудили до 11 років ув’язнення за сексуальні напади на жінок у його офісній будівлі в Торонто. Суд визнав його винним за чотирма пунктами звинувачення в сексуальному насильстві, яке в окремих випадках тривало десятиліттями. Вирок був оголошений у понеділок, але з урахуванням вже проведеного під вартою часу, Найгарду залишилося відбути близько 6,7 років. Він також матиме право на умовно-дострокове звільнення після відбуття третини терміну.

Як пише Reuters, 83-річного Найгарда в листопаді минулого року визнали винним у сексуальному насильстві після судового розгляду, під час якого п'ять жінок свідчили, що він напав на них у період з кінця 1980-х до 2005 року. Напади відбувалися у приватній спальні на верхньому поверсі його офісної будівлі в Торонто. Найгарда також звільнили від звинувачень у примусовому ув'язненні та ще одному пункті сексуального насильства.

Найгарда заарештували наприкінці 2020 року на запит США, де його звинуватили у використанні свого бізнесу для залучення жінок і дівчат з метою сексуальної експлуатації. Згодом йому висунули звинувачення і в Канаді. Крім Торонто, Найгард стикається зі звинуваченнями в сексуальному насильстві та примусовому ув'язненні в Манітобі та Квебеку.

Суддя Роберт Голдштейн під час оголошення вироку назвав Пітера Найгарда «сексуальним хижаком», який використав своє багатство та вплив для здійснення насильницьких дій.

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