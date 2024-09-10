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Германия введет временный контроль на границах с пятью странами

19:00, 10 сентября 2024
С 16 сентября Германия вводит временный пограничный контроль на всех сухопутных границах.
Германия введет временный контроль на границах с пятью странами
Источник фото: logist.today
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Германия с 16 сентября 2024 года вводит временный пограничный контроль на всех своих сухопутных границах. Об этом сообщило Министерство внутренних дел ФРГ.

Новые меры, которые продлятся шесть месяцев, включают контроль на границах с Францией, Люксембургом, Нидерландами, Бельгией и Данией. Это расширение к существующему временному контролю, который уже действует на границах с Австрией (с 2015 года), Швейцарией, Чехией и Польшей (с октября 2023 года).

Министр внутренних дел Нэнси Фезер заявила, что эти меры направлены на повышение внутренней безопасности и борьбу с нелегальной миграцией. «Мы распространим наш временный внутренний пограничный контроль на все сухопутные границы Германии... Мы укрепляем внутреннюю безопасность с помощью конкретных действий и продолжаем наш жесткий курс против нелегальной миграции... Это необходимо, пока мы не достигнем надежной защиты внешних границ ЕС с помощью новой Общеевропейской системы предоставления убежища и других мер», - отметила Фезер.

Введение контроля также имеет целью усиление защиты от исламистского терроризма и серьезной трансграничной преступности, а также предотвращение путей контрабандистов людьми.

Федеральная полиция сможет развернуть стационарные и мобильные пункты пограничной полиции на всех сухопутных границах Германии, а проверки будут осуществляться в сотрудничестве с коллегами из соседних стран.

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