Володимира Кудрицького звільнили з посади голови Укренерго – ЗМІ

Офіційного підтвердження наразі немає.

Володимира Кудрицького звільнили з посади голови «Укренерго». Про це написав народний депутат і «Суспільне» за інформацією джерела, ознайомленого з результатами голосування наглядової ради. Офіційного підтвердження наразі немає.

За іфнормацією медіа, за звільнення проголосували четверо членів наглядової ради, а останній робочий день на посаді Володимира Кудрицького - 4 вересня.

Також повідомляється, що виконувати обов'язки голови Укренерго буде заступник голови правління Олексій Брехт.

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