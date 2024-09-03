Владимира Кудрицкого уволили с должности главы Укрэнерго – СМИ

За увольнение проголосовали четверо членов наблюдательного совета.

Владимира Кудрицкого уволили с должности главы «Укрэнерго». Об этом написал народный депутат и «Общественное» по информации источника, ознакомленного с результатами голосования наблюдательного совета. Официального подтверждения в настоящий момент нет.

По информации медиа, за увольнение проголосовали четверо членов наблюдательного совета, а последний рабочий день на должности Владимира Кудрицкого – 4 сентября.

Также сообщается, что исполнять обязанности главы Укрэнерго будет заместитель председателя правления Алексей Брехт.

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