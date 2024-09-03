В Укрэнерго обновили данные об отключении света 3 сентября

Внесены изменения в часы применения и объем мер ограничения.

Во вторник, 3 сентября, время применения стабилизационных отключений электроэнергии и объем мер ограничения изменены. Об этом сообщили в Укрэнерго.

Отключения будут применяться по новому графику:

6:00 – 12:00 – две очереди отключений

12:00 – 16:00 – одна очередь отключений

16:00 – 24:00 – две очереди отключений

Подробные графики для каждого региона можно узнать на сайтах облэнерго и на их страницах в соцсетях.

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