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МВФ начал миссию для пятого пересмотра программы поддержки Украины

21:56, 2 сентября 2024
Украина может получить $1,1 миллиарда осенью – МВФ начал очередной пересмотр программы.
МВФ начал миссию для пятого пересмотра программы поддержки Украины
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Международный валютный фонд начинает миссию пятого пересмотра программы расширенного финансирования EFF. Это позволит Украине привлечь 1,1 млрд долларов этой осенью.

Шмыгаль отметил, что сегодня обсудил начало работы миссии с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером.

«Обсудили внедрение реформ и выполнение структурных маяков. Выделили прогресс в этом направлении. Украина системно работает с партнерами по обеспечению макрофинансовой стабильности. В частности, успешно реализует программу ЕС Ukraine Facility на сумму 50 млрд евро», – заявил Шмыгаль.

Также стороны обсудили конфискацию российских активов, которые должны стать значительным ресурсом для поддержки Украины.

Напомним, ранее кредиторы Украины одобрили реструктуризацию долга на 20 миллиардов долларов.

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