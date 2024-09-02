МВФ почав місію для п'ятого перегляду програми з підтримки України

Україна може отримати $1,1 мільярда восени — МВФ почав черговий перегляд програми.

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Міжнародний валютний фонд розпочинає місію для п'ятого перегляду програми розширеного фінансування EFF. Це дозволить Україні залучити 1,1 млрд доларів цієї осені.

Шмигаль зазначив, що він сьогодні обговорив початок роботи місії з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером.

«Обговорили впровадження реформ і виконання структурних маяків. Відзначили прогрес у цьому напрямку. Україна системно працює з партнерами для забезпечення макрофінансової стабільності. Зокрема, успішно реалізовує програму ЄС Ukraine Facility на суму 50 млрд євро», - заявил Шмигаль.

Також сторони обговорили конфіскацію російських активів, які повинні стати вагомим ресурсом для підтримки України.

Нагадаємо, раніше кредитори України схвалили реструктуризацію боргу на 20 мільярдів доларів.

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