У поліції зробили заяву щодо стрілянини у Голосіївському районі Києва

Між учасниками конфлікту виникла бійка, у ході якої один з них із зареєстрованої зброї травматичної дії здійснив декілька пострілів у бік опонента.

Фото ілюстративне

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Як відомо, 2 вересня у Києві сталася стрілянина біля ЖК «Амурський».

Згодом столична поліція повідомила, що розпочала кримінальне провадження за фактом стрілянини у Голосіївському районі міста.

Попередньо правоохоронці встановили, що між двома чоловіками відбувся конфлікт через припарковане авто одного з них.

«У подальшому між учасниками виникла бійка, у ході якої водій транспортного засобу із зареєстрованої зброї травматичної дії здійснив декілька пострілів у бік опонента», - сказано у повідомленні.

Внаслідок стрілянини місцевий мешканець 1975 року народження, отримав тілесні ушкодження. Потерпілого лікарі госпіталізували до медичного закладу для надання допомоги.

Стрілка затримано, за вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.

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