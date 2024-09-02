У поліції зробили заяву щодо стрілянини у Голосіївському районі Києва

Як відомо, 2 вересня у Києві сталася стрілянина біля ЖК «Амурський».
Згодом столична поліція повідомила, що розпочала кримінальне провадження за фактом стрілянини у Голосіївському районі міста.
Попередньо правоохоронці встановили, що між двома чоловіками відбувся конфлікт через припарковане авто одного з них.
«У подальшому між учасниками виникла бійка, у ході якої водій транспортного засобу із зареєстрованої зброї травматичної дії здійснив декілька пострілів у бік опонента», - сказано у повідомленні.
Внаслідок стрілянини місцевий мешканець 1975 року народження, отримав тілесні ушкодження. Потерпілого лікарі госпіталізували до медичного закладу для надання допомоги.
Стрілка затримано, за вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.