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Сенат Румунії підтримав передачу Україні системи ППО Patriot

20:36, 2 вересня 2024
Тепер документ про передачу Patriot Україні повинна схвалити Палата депутатів.
Сенат Румунії підтримав передачу Україні системи ППО Patriot
Фото: Inquam Photos
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У понеділок, 2 вересня, Верхня палата румунського парламенту, Сенат, схвалила урядовий законопроект про передання Україні ЗРК Patriot. Про це повідомило видання Digi24.

За документ проголосував 101 румунський сенатор, 13 висловились проти і ще два – утрималися.

Голова комітету з питань оборони Сенату Румунії Ніколета Паулюк висловила сподівання, що до кінця цього тижня законопроект також пройде нижню палату – Палату депутатів, за якою останнє слово в ухваленні законопроектів.

За словами Паулюк, передача Україні ЗРК Patriot «не означає, що Румунія залишиться без захисту», тому що в Бухареста є ще сім таких комплексів, два з яких уже експлуатуються, ще два – взяли на озброєння і ще три – незабаром прибудуть.

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