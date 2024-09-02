Практика судов
  1. В мире

Сенат Румынии поддержал передачу Украине системы ПВО Patriot

20:36, 2 сентября 2024
Теперь документ о передаче Patriot Украине должна одобрить Палата депутатов.
Сенат Румынии поддержал передачу Украине системы ПВО Patriot
Фото: Inquam Photos
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В понедельник, 2 сентября, Верхняя палата румынского парламента, Сенат, одобрила правительственный законопроект о передаче Украине ЗРК Patriot. Об этом сообщило издание Digi24.

За документ проголосовал 101 румынский сенатор, 13 высказались против и еще два – воздержались.

Глава комитета по обороне Сената Румынии Николета Паулюк выразила надежду, что до конца этой недели законопроект также пройдет нижнюю палату – Палату депутатов, за которой последнее слово в принятии законопроектов.

По словам Паулюка, передача Украине ЗРК Patriot «не означает, что Румыния останется без защиты», потому что у Бухареста есть еще семь таких комплексов, два из которых уже эксплуатируются, еще два – взяли на вооружение и еще три – в скором времени прибудут.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Расходы на Высший антикоррупционный суд сократят на 43 млн грн

Бюджетный комитет Рады рекомендовал сократить расходы на ВАКС на 43 млн грн

Классификация должностей государственной службы в судах не решила проблем с зарплатой в аппаратах судов – Совет правосудия

Высший совет правосудия признал, что попытка повысить заработную плату работникам аппаратов судов фактически провалилась.

Национальный банк наделен широким кругом полномочий в сфере финмониторинга – позиция Верховного Суда

Верховный Суд высказался о важности роли НБУ в обеспечении стабильности финансовой системы.

Судья не может брать на себя роль переводчика – позиция Верховного Суда

Указание председательствующим по делу, что в случае непонимания обвиняемым обстоятельств дела перевод будет исполнен судьей, является нарушением права на защиту – Верховный Суд.

Размер судейского вознаграждения должен быть увеличен – Высший совет правосудия

Определение базового должностного оклада судьи в размере 2102 гривны является дискриминацией.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Мирошниченко
    Оксана Мирошниченко
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Оксана Хардіна
    Оксана Хардіна
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Валерій Слободян
    Валерій Слободян
    заступник голови Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Лариса Опімах
    Лариса Опімах
    суддя Сумського окружного адміністративного суду