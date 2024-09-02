Сенат Румынии поддержал передачу Украине системы ПВО Patriot

Теперь документ о передаче Patriot Украине должна одобрить Палата депутатов.

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В понедельник, 2 сентября, Верхняя палата румынского парламента, Сенат, одобрила правительственный законопроект о передаче Украине ЗРК Patriot. Об этом сообщило издание Digi24.

За документ проголосовал 101 румынский сенатор, 13 высказались против и еще два – воздержались.

Глава комитета по обороне Сената Румынии Николета Паулюк выразила надежду, что до конца этой недели законопроект также пройдет нижнюю палату – Палату депутатов, за которой последнее слово в принятии законопроектов.

По словам Паулюка, передача Украине ЗРК Patriot «не означает, что Румыния останется без защиты», потому что у Бухареста есть еще семь таких комплексов, два из которых уже эксплуатируются, еще два – взяли на вооружение и еще три – в скором времени прибудут.

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