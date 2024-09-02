Иран может начать передачу баллистических ракет россии, — Bloomberg

Страны «Группы семи» начали обсуждать санкции в случае передачи иранских баллистических ракет россии.

Фото: ukrinform.com

Иран уже в ближайшее время может начать передавать россии баллистические ракеты. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Анонимные источники заявили изданию, что Иран предоставил россии сотни беспилотников во время полномасштабной войны страны-агрессора против Украины, но «потенциальная передача баллистических ракет будет означать тревожное развитие конфликта».

По словам одного из чиновников, передача может начаться через несколько дней.

Издание напомнило, что США и другие союзники из НАТО неоднократно предупреждали Тегеран о таком шаге и прилагают дипломатические усилия, чтобы предотвратить его.

В свою очередь, Нацсовет безопасности США пока не ответил на просьбу Bloomberg прокомментировать новость. МИД Ирана и его миссия при ООН также не дали комментарии.

По информации агентства, западные государства, в частности, страны «Группы семи», уже обсуждают санкции в случае передачи иранских баллистических ракет россии.

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