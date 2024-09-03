За должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов будут соревноваться 23 кандидата: список

Конкурсная комиссия по проведению конкурса на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов (СДИ), его заместителя и дисциплинарных инспекторов 2 сентября объявила список кандидатов, которые стали участниками уже второго конкурса на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов.
Согласно решению Конкурсной комиссии, к участию в конкурсе допущены 23 кандидата из 26, которые подали соответствующие документы.
Впрочем, парадокс заключается в том, что к участию в конкурсе на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов допущены лица, которые прямо сейчас являются претендентами на должность заместителя руководителя Службы дисциплинарных инспекторов, или являются кандидатами на должности дисциплинарных инспекторов и уже прошли соответствующие собеседования.
Например, собеседования на должность заместителя руководителя СДИ недавно прошли юристы Анастасия Матвийчук и Вячеслав Плескач, которые уже ожидают решения Конкурсной комиссией своей дальнейшей конкурсной судьбы.
Также участниками нового конкурса стали адвокат Станислав Гришин и сотрудник Секретариата ВСП Александра Любарец, которые прямо сейчас являются претендентами на должности дисциплинарных инспекторов.
Кроме того, во второй раз к участию в конкурсе на должность руководителя СДИ допущен адвокат Юрий Пшевлоцкий, ранее дошедший до финала предыдущего конкурса, и которому сама же Конкурсная комиссия в июле отказала во внесении рекомендации для рассмотрения Высшим советом правосудия.
Таким образом, допущены к участию в конкурсе:
Говорун Евгения Алексеевна – начальник отдела международно-правового сотрудничества Харьковской областной прокуратуры
Гришин Станислав Владимирович – адвокат, с 2022 года – штаб-сержант 2 категории «Центра инноваций и развития оборонных технологий Министерства обороны»
Гуменюк Ирина Викторовна – до 2022 года начальник Центрального межрегионального территориального управления АРМА
Довженко Алексей Юрьевич – адвокат
Ермоленко Оксана Александровна – заместитель руководителя аппарата Жовтневого районного суда города Днепропетровска
Иванов Артем Борисович – прокурор Закарпатской областной прокуратуры
Климов Сергей Викторович – экс-заместитель директора Львовского территориального управления НАБУ
Кротенко Александр Владимирович – адвокат, работал в Секретариате Высшего совета правосудия в должности инспектора
Кузик Тарас Миронович – заместитель руководителя аппарата Киевского окружного административного суда
Липовский Владислав Вячеславович – начальник управления по работе с обращениями, запросами на информацию и обеспечения организации личного приема граждан Высшего совета правосудия
Любарец Александра Сергеевна – главный специалист отдела по реализации полномочий по вопросам независимости судей управления обеспечения деятельности членов Высшего совета правосудия Секретариата ВСП
Манченко Ростислав Евгеньевич – детектив НАБУ
Матвийчук Анастасия Александровна – юрисконсульт юридического отдела ООО «Фуди-Кейтеринг»
Морозова Ольга Александровна – адвокат
Мягкоход Юрий Владимирович – адвокат, в 2007–2013 годах – судья Соломенского районного суда города Киева
Плачков Дмитрий Федорович – начальник отдела Одесской районной государственной (военной) администрации
Плескач Вячеслав Юрьевич – адвокат, начальник юридического отдела СО «Бахмут». В 2020–2022 годах – помощник народного депутата Ольги Совгири («Слуга народа»), в 2022-2023 годах – научный консультант судьи Конституционного Суда Ольги Совгири
Пшевлоцкий Юрий Николаевич – адвокат, советник по юридическим вопросам отдела судебной работы Департамента правового обеспечения ЧАО «Киевстар»
Росоловский Ростислав Михайлович – адвокат
Староста Виталий Иванович – начальник отдела юридического обеспечения Харьковского национального университета внутренних дел
Талько Вячеслав Валентинович – адвокат
Усатый Григорий Александрович – руководитель отдела координации, мониторинга и оценки эффективности реализации государственной антикоррупционной политики НАПК
Чапалюк Сергей Викторович
Соответственно, отказ в допуске к участию в конкурсе получили:
Буц Игорь Зиновьевич – руководитель аппарата Тернопольского апелляционного суда
Забара Юрий Сергеевич – адвокат
Марченко Татьяна Ивановна – руководитель аппарата Иванковского районного суда Киевской области
Автор Вячеслав Хрипун
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