Іран може почати передачу балістичних ракет росії, — Bloomberg

Країни «Групи семи» почали обговорювати санкції в разі передання іранських балістичних ракет росії.

Фото: ukrinform.com

Іран вже найближчим часом може почати передавати росії балістичні ракети. Про це повідомило агентство Bloomberg.

Анонімні джерела заявили виданню, що Іран надав росії сотні безпілотників під час повномасштабної війни країни-агресора проти України, але «потенційна передача балістичних ракет означатиме тривожний розвиток конфлікту».

За словами одного з чиновників, передача може розпочатися протягом кількох днів.

Видання нагадало, що США та інші союзники з НАТО неодноразово попереджали Тегеран про такий крок і докладають дипломатичних зусиль, щоб запобігти йому.

У свою чергу Нацрада безпеки США наразі не відповіла на прохання Bloomberg прокоментувати новину. МЗС Ірану та його місія при ООН також не дали коментарів.

За інформацією агентства, західні держави, зокрема країни «Групи семи», вже обговорюють санкції в разі передання іранських балістичних ракет росії.

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