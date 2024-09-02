В полиции сделали заявление по стрельбе в Голосеевском районе Киева

Между участниками конфликта возникла потасовка, в ходе которой один из них из зарегистрированного оружия травматического действия произвел несколько выстрелов в сторону оппонента.

Фото иллюстративное

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Как известно, 2 сентября в Киеве произошла стрельба возле ЖК «Амурский».

Позже столичная полиция сообщила, что возбудила уголовное производство по факту стрельбы в Голосеевском районе города.

Предварительно правоохранители установили, что между двумя мужчинами произошел конфликт из-за припаркованного автомобиля одного из них.

«В дальнейшем между участниками возникла потасовка, в ходе которой водитель транспортного средства из зарегистрированного оружия травматического действия произвел несколько выстрелов в сторону оппонента», - говорится в сообщении.

В результате стрельбы местный житель 1975 года рождения получил телесные повреждения. Пострадавшего врачи госпитализировали в медицинское учреждение для оказания помощи.

Стрелка задержали, по указанному факту следователи возбудили уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

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