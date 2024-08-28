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Кредиторы Украины одобрили реструктуризацию долга на 20 миллиардов долларов

19:38, 28 августа 2024
Минфин объявил об успешном голосовании кредиторов в пользу реструктуризации еврооблигаций Украины и гарантированных государством еврооблигаций Укравтодора.
Кредиторы Украины одобрили реструктуризацию долга на 20 миллиардов долларов
Источник фото: СМИ
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Владельцы всех государственных еврооблигаций и гарантированных государством еврооблигаций Укравтодора общей стоимостью 20,47 млрд долларов США проголосовали за предложенную реструктуризацию еврооблигаций Украины и гарантированных государством облигаций Укравтодора. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

В результате конструктивного переговорного процесса с держателями еврооблигаций 97,38% собственников еврооблигаций поддержали соглашение о реструктуризации, что превышает необходимый порог в две трети голосов. Каждая серия еврооблигаций в обращении получила более 95% голосов поддержки от собственников, что значительно превышает минимально необходимые 50% для того, чтобы соглашение о реструктуризации вступило в силу и позволило осуществить предложенный обмен существующих еврооблигаций на новые.

Реструктуризация предполагает

  • номинальное снижение стоимости государственного долга с первого дня действия соглашения на 37%, что сокращает объем государственного долга Украины более чем на 8,5 млрд дол. США,
  • уменьшение долговых платежей на 11,4 млрд дол. США в течение периода действия Программы МВФ (сокращения более чем на 90%) и на 22,75 млрд дол. США к 2033 году (сокращение более чем на 75%),
  • увеличение среднего срока обращения еврооблигаций почти на 4 года (дополнительно к 2-летнему увеличению срока обращения в 2022 году).

Как пишут в Минфине, соглашение обеспечивает наибольшее списание долга по чистой приведенной стоимости в размере примерно 60% для суверенных эмитентов с 2012 года и предусматривает выпуск первого долгового инструмента с условным компонентом, что был утвержден в соответствии с новой методологией МВФ относительно оценки риска и устойчивости суверенного долга.

По словам главы Минфина Сергея Марченко, такая поддержка позволяет Украине провести реструктуризацию всех государственных еврооблигаций и гарантированных государством еврооблигаций Укравтодора.

Он отметил, что это соглашение уменьшит объем долга Украины до устойчивого уровня, позволит придерживаться целей программы МВФ и отвечать ожиданиям Группы кредиторов Украины.

После получения положительных результатов голосования, которое началось 9 августа и завершилось 27 августа, процесс реструктуризации переходит в финальный этап – в фазу расчетов. В Минфине пишут, что ожидается, что проведение расчетов по соглашению состоится 30 августа.

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