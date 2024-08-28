Государство делает все возможное для преодоления вызовов, которые постали перед церковью в Украине – Владимир Зеленский

Президент встретился с представителями Вселенского Патриархата.

Источник фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией Вселенского Патриархата: митрополитом Украинской православной церкви Канады, архиепископом Виннипежским Илларионом, митрополитом Писидийским Иовом, патриаршим диаконом Епифанием и экзархом Вселенского Патриарха в Украине епископом Михаилом во время которой поблагодарил представителей Константинопольской православной церкви и его Всесвятости Варфоломею за молитвы за Украину и украинцев.

Владимир Зеленский напомнил, что в Украине ожидают визит Его Всесвятости, и подчеркнул, что это очень важно для нашего государства. По словам Президента, государство делает все возможное для преодоления вызовов, которые постали перед церковью в Украине.

«Понятно, что эти вызовы не однодневны и не сегодня они появились. Мы со своей стороны будем делать все, чтобы в этом направлении действительно была стабильность и был мир. Для нас это очень важно», – добавил Владимир Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский подписал закон о запрете религиозных организаций, связанных с рф.

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