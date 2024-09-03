В Укренерго оновили дані про відключення світла 3 вересня

Внесені зміни в часи застосування та обсяг заходів обмеження.

У вівторок, 3 вересня, час застосування стабілізаційних відключень електроенергії та обсяг заходів обмеження змінені. Про це повідомили в Укренерго.

Відключення будуть застосовуватись за таким новим графіком:

6:00 – 12:00 – дві черги відключень

12:00 – 16:00 – одна черга відключень

16:00 – 24:00 – дві черги відключень

Детальні графіки для кожного регіону можна дізнатись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.