Посли G7 вимагають від України негайного призначення експертів до наглядової ради НЕК «Укренерго»

Посли країн G7 закликали Україну терміново обрати експертів до наглядової ради НЕК «Укренерго», підкресливши, що їх відсутність негативно впливає на довіру міжнародних партнерів і може загрожувати безпеці енергосистеми країни. Заява була опублікована в соцмережі X.
У дописі амбасадори G7 наголосили на важливості якнайшвидшого призначення «компетентних і професійних незалежних експертів» до наглядової ради НЕК «Укренерго». Це необхідно для забезпечення енергетичної безпеки України та підтримання довіри з боку міжнародних партнерів.
Заява була зроблена на фоні нещодавнього звільнення голови правління «Укренерго» Володимира Кудрицького та відставки двох членів наглядової ради.
«1/2 Після звільнення в НЕК «Укренерго» Генерального директора компанії та відставка двох членів Наглядової ради, Посли G7 підкреслюють важливість швидкої організації процесу за стандартами ОЕСР для визначення компетентних, професійних і незалежних експертів для Наглядової ради», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Володимира Кудрицького звільнили з посади голови «Укренерго». Виконувати обов'язки голови Укренерго буде заступник голови правління Олексій Брехт.
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