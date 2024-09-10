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Посли G7 вимагають від України негайного призначення експертів до наглядової ради НЕК «Укренерго»

11:48, 10 вересня 2024
Міжнародні партнери закликають Україну до швидкого призначення незалежних експертів у НЕК «Укренерго» для забезпечення довіри міжнародних партнерів.
Посли G7 вимагають від України негайного призначення експертів до наглядової ради НЕК «Укренерго»
Джерело фото: EnergyX
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Посли країн G7 закликали Україну терміново обрати експертів до наглядової ради НЕК «Укренерго», підкресливши, що їх відсутність негативно впливає на довіру міжнародних партнерів і може загрожувати безпеці енергосистеми країни. Заява була опублікована в соцмережі X.

У дописі амбасадори G7 наголосили на важливості якнайшвидшого призначення «компетентних і професійних незалежних експертів» до наглядової ради НЕК «Укренерго». Це необхідно для забезпечення енергетичної безпеки України та підтримання довіри з боку міжнародних партнерів.

Заява була зроблена на фоні нещодавнього звільнення голови правління «Укренерго» Володимира Кудрицького та відставки двох членів наглядової ради.

 «1/2 Після звільнення в НЕК «Укренерго» Генерального директора компанії та відставка двох членів Наглядової ради, Посли G7 підкреслюють важливість швидкої організації процесу за стандартами ОЕСР для визначення компетентних, професійних і незалежних експертів для Наглядової ради», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Володимира Кудрицького звільнили з посади голови «Укренерго». Виконувати обов'язки голови Укренерго буде заступник голови правління Олексій Брехт.

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