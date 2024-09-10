24 кандидата подали документы для участия в отборе на должность заместителя руководителя секретариата ВККС

К участию в отборе будут допущены те кандидаты, которые подали все необходимые документы и на день подачи документов отвечали установленным к государственному служащему категории «А» требованиям.

Как известно, Высшая квалификационная комиссия судей 31 июля объявила отбор на вакантную должность государственной службы категории "А" - заместителя руководителя секретариата Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Прием документов от кандидатов, намеревавшихся занимать вакантную должность, осуществлялся с 12 августа 2024 года по 30 августа 2024 года (включительно).

10 сентября ВККС сообщила, что для участия в отборе подали документы 24 кандидата:

Болгар Надежда Сергеевна.

Васильев Сергей Владимирович.

Ветлинская Оксана Васильевна.

Выдмыш Татьяна Андреевна.

Глазкова Наталья Александровна.

Гуменюк Ирина Викторовна.

Дробко Игорь Александрович.

Жабокрик Денис Анатольевич.

Левченко Максим Владиславович.

Лиллемяе Елена Эдуардовна.

Мержук Владимир Петрович.

Мисько Наталья Александровна.

Мосесов Артур Романович.

Нетреба Игорь Витальевич.

Подпала Ирина Валентиновна.

Ризак Александр Орестович.

Руснак Инна Владимировна.

Сычук Екатерина Мироновна.

Соловьева Любовь Владимировна.

Тарасенко Алла Николаевна.

Тимченко Ирина Владимировна.

Усатый Григорий Александрович.

Шевчук Валентин Павлович.

Ярема Юлия Богдановна.

В ВККС добавили, что представленные кандидатами документы переданы для предварительной обработки членам комиссии по вопросам отбора. К участию в отборе будут допущены те кандидаты, которые в порядке и сроки, определенные объявлением, подали все необходимые документы и на день подачи документов отвечали установленным к государственному служащему категории «А» требованиям.

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