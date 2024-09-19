Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроект про рейтингування

Проект закону допоможе покращити інвестиційний клімат в Україні, пожвавлення інвестиційних процесів, мінімізацію ризиків на ринках капіталу.

Верховна Рада 19 вересня прийняла у другому читанні законопроект 5819 про рейтингування. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев.

Проект закону спрямований на встановлення правових засад визначення рейтингів та їх використання, приведення діяльності рейтингових агентств в Україні у відповідність до вимог Регламенту ЄС.

Окрім цього, документ допоможе покращити інвестиційний клімат в Україні, пожвавлення інвестиційних процесів, мінімізацію ризиків на ринках капіталу.

Законопроект набуває чинності з 2026 року.

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