В Україні запрацювала електронна послуга єДозвіл

З 18 вересня запрацювала Єдина державна електронна система дозвільних документів.

Фото: ukraina.info

З 18 вересня в Україні почала працювати Єдина державна електронна система дозвільних документів (єДозвіл). Рішення про її запуск було ухвалено Урядом ще на початку липня.

Наразі у системі доступна одна електронна послуга – реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці.

«Ця послуга є частиною комплексної послуги е-Підприємець. Раніше декларація реєструвалася територіальним центром Держпраці за п’ять днів. Відтепер бізнес зможе подати декларацію зручно та швидко в один клік, а система єДозвіл автоматично перевірить та зареєструє її», — заявляла раніше перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

За словами Юлії Свириденко, ця електронна послуга потрібна підприємствам, які мають на виробництві важкі машини та механізми. Минулого року документ подали понад 13,2 тисячі підприємців, у січні-липні 2024 року — майже 8 тисяч.

Голова Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев повідомив, що на жовтень мають запустити у єДозволі висновок Мінекономіки, який дає право подовжити граничний строк розрахунків за операціями з експорту та імпорту (торік бізнесу знадобилось 1,5 тисячі подібних документів).

«Загалом у першочергових планах – завести в цю цифрову систему 8 найбільш масових дозволів та ліцензій», - повідомив він.

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