Верховна Рада зробила перший крок до реформи Рахункової палати

Парламент підтримав в першому читанні законопроект про реформу Рахункової палати.

Фото: ukrinform.com

У четвер, 19 вересня, Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроект 10044-д, який передбачає реформу Рахункової палати.

За документ проголосувало 246 нардепів.

Документ спрямований на удосконалення діяльності Рахункової палати відповідно до міжнародних стандартів та усунення основних проблем щодо державного зовнішнього контролю з урахуванням рекомендацій міжнародних партнерів України.

«Реформа Рахункової палати в цьому році у фокусі всіх міжнародних партнерів. Ухвалення законопроекту – одна з двох умов США для надання прямої бюджетної допомоги ($500 млн після І читання і ще $1 млрд після другого), а також ухвалення законопроекту дуже імовірно стане структурним маяком МВФ після п’ятого перегляду програми, який щойно завершився», - прокоментувала законопроект його ініціаторка, голова Комітету Ради з питань бюджету, народна депутатка від «Слуги Народу» Роксолана Підласа.

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