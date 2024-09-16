Відбирати нових членів Рахункової палати будуть з вирішальним голосом міжнародних експертів

Бюджетний комітет парламенту підтримав реформу Рахункової палати.

Джерело фото: rp.gov.ua

Нових членів Рахункової палати будуть відбирати голосуванням, де вирішальний голос матимуть міжнародні експерти. Про це повідомила голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

Так, комітет 16 вересня рекомендував прийняти за основу проект закону 10044-д про реформу Рахункової палати, напрацьований робочою групою за участі громадянського суспільства та міжнародних партнерів.

Ключові новели законопроекту 10044-д, за словами Роксолани Підласи, полягають у наступному.

Зменшення кількості членів Рахункової палати з 13 до 11 (наразі заповненими є 5 посад, решта – вакантні).

Запровадження конкурсу з переважним правом голосу міжнародних експертів для відбору нових членів Рахункової палати.

Розширення повноважень РП на аудит коштів місцевих бюджетів, державних підприємств та позабюджетних фондів (наприклад, Пенсійного фонду).

Створення чітких парламентських процедур, в яких профільні комітети Ради зобов’язані розглядати звіти Рахункової палати та моніторити виконання рекомендацій РП.

Встановлюється, що РП у своїй діяльності повинна відповідати правилам Міжнародної організації вищих органів аудиту (INTOSAI) та використовує систему професійних документів INTOSAI,

Посилюється фінансова незалежність РП (шляхом встановлення зарплат в законі, створення посад незалежних аудиторів, а також особливої процедури врахування бюджетного запиту Рахункової палати – так само, як для судової гілки влади).

«Реформа Рахункової палати в цьому році у фокусі всіх міжнародних партнерів. Ухвалення законопроекту – одна з двох умов США для надання прямої бюджетної допомоги ($500 млн після І читання і ще $1 млрд після другого), а також ухвалення законопроекту дуже імовірно стане структурним маяком МВФ після п’ятого перегляду програми, який щойно завершився» - зазначила вона.

Голова комітету сподівається, що парламент підтримає цей проект цього тижня, оскільки Україна взяла на себе зобов’язання проголосувати перше читання законопроекту до 30 вересня.

Автор: Наталя Мамченко

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