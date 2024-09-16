Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Відбирати нових членів Рахункової палати будуть з вирішальним голосом міжнародних експертів

13:01, 16 вересня 2024
Бюджетний комітет парламенту підтримав реформу Рахункової палати.
Відбирати нових членів Рахункової палати будуть з вирішальним голосом міжнародних експертів
Джерело фото: rp.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Нових членів Рахункової палати будуть відбирати голосуванням, де вирішальний голос матимуть міжнародні експерти. Про це повідомила голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

Так, комітет 16 вересня рекомендував прийняти за основу проект закону 10044-д про реформу Рахункової палати, напрацьований робочою групою за участі громадянського суспільства та міжнародних партнерів.

Ключові новели законопроекту 10044-д, за словами Роксолани Підласи, полягають у наступному.

Зменшення кількості членів Рахункової палати з 13 до 11 (наразі заповненими є 5 посад, решта – вакантні).

Запровадження конкурсу з переважним правом голосу міжнародних експертів для відбору нових членів Рахункової палати.

Розширення повноважень РП на аудит коштів місцевих бюджетів, державних підприємств та позабюджетних фондів (наприклад, Пенсійного фонду).

Створення чітких парламентських процедур, в яких профільні комітети Ради зобов’язані розглядати звіти Рахункової палати та моніторити виконання рекомендацій РП.

Встановлюється, що РП у своїй діяльності повинна відповідати правилам Міжнародної організації вищих органів аудиту (INTOSAI) та використовує систему професійних документів INTOSAI,

Посилюється фінансова незалежність РП (шляхом встановлення зарплат в законі, створення посад незалежних аудиторів, а також особливої процедури врахування бюджетного запиту Рахункової палати – так само, як для судової гілки влади).

«Реформа Рахункової палати в цьому році у фокусі всіх міжнародних партнерів. Ухвалення законопроекту – одна з двох умов США для надання прямої бюджетної допомоги ($500 млн після І читання і ще $1 млрд після другого), а також ухвалення законопроекту дуже імовірно стане структурним маяком МВФ після п’ятого перегляду програми, який щойно завершився» - зазначила вона.

Голова комітету сподівається, що парламент підтримає цей проект цього тижня, оскільки Україна взяла на себе зобов’язання проголосувати перше читання законопроекту до 30 вересня.

Автор: Наталя Мамченко 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Програма МВФ передбачає підвищення ПДВ у разі суттєвих змін до бюджету 2025 року

Якщо до бюджету 2025 року будуть вносити суттєві зміни, то додатково можуть підвищити ПДВ.

Відбирати нових членів Рахункової палати будуть з вирішальним голосом міжнародних експертів

Бюджетний комітет парламенту підтримав реформу Рахункової палати.

Для суддів пропонують запровадити психологічну підготовку

В Офісі Президента фіналізували стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2024-2029 роки.

Конкурс в апеляційні суди має бути пріоритетним для ВККС — Вища рада правосуддя

У Вищій раді правосуддя повідомили, на чому саме ВККС має сконцентрувати свої зусилля.

Економічне бронювання заклали до законопроекту про підвищення податків

Законопроект про підвищення податків буде передбачати помісячну звітність ПДФО для цілей економічного бронювання.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Кампо
    Володимир Кампо
    суддя Конституційного Суду України у відставці (2006–2013)
  • Костянтин Пащенко
    Костянтин Пащенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Марина Мавродієва
    Марина Мавродієва
    голова Господарського суду Миколаївської областi
  • Ігор Хохич
    Ігор Хохич
    керівник апарату Національного агентства з питань запобігання корупції