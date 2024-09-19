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За підтримки Олени Зеленської в Україні запустили кампанію для подолання гендерного розриву в оплаті праці

15:27, 19 вересня 2024
Як зазначають у кампанії, в Україні розрив в оплаті праці між чоловіками та жінками на 2021 рік становив 18,6%.
За підтримки Олени Зеленської в Україні запустили кампанію для подолання гендерного розриву в оплаті праці
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В Україні запустили кампанію «Звісно, зможеш!» щодо подолання розриву в оплаті праці між чоловіками та жінками, подолання гендерних стереотипів в професійній сфері. Про це повідомили перша леді України Олена Зеленська.

Як зазначають у кампанії, в Україні гендерний розрив в оплаті праці на 2021 рік становив 18,6%.

У НАДС зазначають, що сьогодні Україна є лідеркою за показником залучення жінок до професійних і технічних сфер. Втім лише 15% компаній належать жінкам, і тільки в 17,7% бізнесів жінки обіймають керівні посади.

«Нерівність не можна виправдовувати нічим, навіть війною. Україна має бути прикладом в усьому, насамперед щодо своїх громадян і їхнього добробуту. Наші жінки мають право на гідну оплату праці і в мирний час, і в час оборони», - наголошують у повідомленні.

Інформаційна кампанія «Звісно, зможеш!» реалізується ООН Жінки у партнерстві з Міністерством економіки України та Офісом першої леді за фінансової підтримки Уряду Швеції.

На сторінках кампанії жінки зможуть дізнатися про можливості професійного розвитку, а роботодавці – зрозуміти, що без розриву в оплаті праці виграють усі сторони.

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