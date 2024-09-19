У голови ВККС Андрія Пасічника поцікавилися, чи відчуває Комісія «мобінг» з боку ГРД у зв’язку із закликами ігнорувати рішення ВП ВС стосовно суб’єкта оцінювання судді

Голова ВККС Андрій Пасічник, відповідаючи на питання стосовно призначення у пленарному складі розгляду питання щодо оцінювання суддів, які вже пройшли його у колегії, та закликів до ігнорування Комісією рішення ВП ВС, зазначив, що Громадська рада доброчесності не є роботодавцем для ВККС, тому такого явища, як «мобінг» тут бути не може.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», навколо рішення Великої Палати Верховного Суду від 13 червня 2024 року у справі №9901/198/20 стосовно суб’єкта, який має ставити крапку у питанні оцінювання судді на відповідність займаній посаді та ухвалювати остаточне рішення, розгорілася справжня дискусія. 1 серпня ГРД публічно запропонувала ВККС провести оцінювання суддів Верховного Суду на відповідність займаній посаді.

«Нас по суті закликають не виконувати рішення Великої Палати Верховного Суду, кажуть, що Комісія повинна ігнорувати рішення Великої Палати, тобто робити вигляд, нібито нічого не відбулося», - розповіли «Судово-юридичній газеті» джерела у ВККС.

Під час виступу на з’їзді суддів України 19 вересня голови ВККС Андрія Пасічника суддя Господарського суду Києва Інна Отрош задала йому питання, чи відчуває Комісія тиск чи навіть «мобінг» в зв’язку із закликами ГРД, а також, на якій підставі питання про оцінювання судді, яка вже пройшла колегію, було поставлено до порядку денного Комісії у пленарному складі.

«У липні 2024 року Велика Палата Верховного Суду прийняла постанову, відповідно до якої, було ухвалено, на мою думку, епохальне рішення, в якому вказано про незаконність проведення пленарних засідань в рамках оцінювання на відповідність займаній посаді до внесення змін до закону про судоустрій. Тобто, всі судді, які проходили оцінювання на відповідність займаній посаді до 30 грудня 2023 року, до внесення змін до закону, мали проходити тільки колегію. Єдиним імперативно визначеним суб’єктом була колегія ВККС. Відповідно пленарні засідання з цього питання є такими, що суперечать закону.

Відомо також, що зараз постійно у медіа з’являються заклики стосовно ігнорування цього рішення ВП ВС, до ВККС – все одно проводити пленарні засідання для розгляду цього питання, і до ВРП – приймати рішення на підставі таких пленарних засідань щодо суддів, які пройшли колегію ВККС ще в 2018-2019 роках.

Нещодавно, вже після рішення ВП ВС, 16 вересня, ВККС було призначено засідання в пленарному складі щодо оцінювання судді, яка пройшла колегію у 2018-2019 роках. Тобто, до внесення змін у закон. Відповідно до постанови ВП ВС, її рішення не є рішенням індивідуальної дії, викладено чітко її правову позицію стосовно того, хто є суб’єктом проведення оцінювання, і що пленарний розгляд є неможливим. Цей висновок ВП ВС є обов’язковим для всіх суб’єктів в сфері оцінювання, у тому числі для ВККС.

В зв’язку із чим у суддів виникає питання, на якій правовій підставі ВККС викликає після рішення Великої Палати в пленарне засідання суддю?

Крім того, я останній тиждень чую від колег з різних судів, що ВККС направляє запити щодо отримання певної інформації в рамках оцінювання. Це знову ж таки, щодо суддів, які пройшли колегію до внесення змін у закон, і щодо яких не повинно проходити пленарне засідання.

Отже, на якій правовій підставі ВККС ігнорує висновок Великої Палати Верховного Суду? Чи відчуваєте Ви або інші члени Комісії певний тиск або мобінг зі сторони ГРД на Комісію, з огляду на заклики ігнорувати це рішення ВП ВС? Так, на початку засідання 16 вересня при визначенні порядку денного один член Комісії запитав, навіщо ставити таке питання у порядок денний, адже ВП ВС сказала, що це незаконно, інші члени Комісії почали сперечатися і пішли в нарадчу, відклавши розгляд питання на невизначений час» - зазначила Інна Отрош.

Голова ВККС Андрій Пасічник відповів, що щодо співпраці з ГРД апріорі ніякого мобінгу бути не може, тому що це явище, яке може виникати між роботодавцем і працівником.

«Ні ми щодо ГРД, ні ГРД щодо ВККС не є ані роботодавцем, ані працівником відповідно до положень КЗпП. Я особисто ніяких проблем в наших відносинах не бачу» - зазначив Пасічник.

«Стосовно винесення цього питання на пленарний склад ВККС. Комісія не розглянула це питання, не прийняла рішення.

Мова йшла лише про включення питання до переліку питань. Відповідно до регламенту будь-який член Комісії, і це, мабуть, аналогія зі статусом незалежної особи – судді – будь-який член Комісії як незалежна особа у своїй фаховій діяльності, має право звернутися до голови Комісії з пропозицією включити будь-яке питання до порядку денного. Отже, член ВККС звернувся з пропозицією включити питання у порядок денний. Мова не йшла про прийняття якогось рішення. Мова йшла про процедурний момент, включення у порядок. Відповідно до регламенту це має право зробити будь-хто, немає ніяких обмежень. Отже, це і було здійснено» - відповів Пасічник.

Також Інна Отрош уточнила, на який підставі збираються персональні дані стосовно суддів, які пройшли оцінювання у колегії, коли це здійснюється всупереч рішенню Великої Палати ВС.

«З усією повагою, але я не зможу дати відповідь на це питання. Тому що мені не може бути відомо про всі запити, які йдуть від кожного з членів ВККС до суддів. У мене такої інформації немає» - зазначив Пасічник.

Водночас він зауважив, що більше 500 суддів першої інстанції беруть участь в конкурсі на апеляції.

«Зараз у нас іде активна фаза підготовки до співбесід, які ми плануємо почати в січні. Мені точно відомо, що багато запитів зараз плануються або направляються в рамках процедур підготовки до співбесід. Можливо, вірогідно, це запити в цій процедурі надсилалися. Але потрібно розуміти предмет, аби відповісти. Я не знаю, про які запити йдеться» - відповів голова ВККС.

Автор: Наталя Мамченко

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