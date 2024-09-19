ВККС рекомендовала назначить на должности двух судей

Судьи прошли квалификационную оценку и признаны Комиссией такими, что соответствуют занимаемой должности.

В среду, 18 сентября, в заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в пленарном составе рассмотрен вопрос о рекомендациях по назначению на должности судей.

Судьи прошли квалификационную оценку и признаны Комиссией такими, что соответствуют занимаемой должности.

Учитывая результаты квалификационного оценивания, Комиссия приняла решение рекомендовать:

Скиба Николая Николаевича для назначения на должность судьи Дзержинского городского суда Донецкой области;

Войнаровского Игоря Владимировича для назначения судьи Шаргородского районного суда Винницкой области.

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