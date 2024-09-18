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Давид Арахамия внес проект постановления о переходе Марьяны Безуглой в комитет внешней политики

13:11, 18 сентября 2024
Марьяна Безуглая отмечает, что о таком переходе она попросила сама.
Давид Арахамия внес проект постановления о переходе Марьяны Безуглой в комитет внешней политики
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Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления 12041 о переходе народного депутата Марьяны Безуглой в парламентский Комитет по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.

«Возникла необходимость провести изменения в составе Комитетов Верховной Рады Украины в соответствии с пожеланиями народных депутатов Украины, интересами государства и в соответствии с требованиями общества» - говорится в пояснительной записке, подписанной Арахамией.

Таким образом, она будет отозвана с должности заместителя председателя Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке.

В свою очередь, Марьяна Безуглая опубликовала заявление на имя спикера Руслана Стефанчука, где речь идет о просьбе перевести его в другой комитет.

Автор: Наталья Мамченко 

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