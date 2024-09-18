Давид Арахамія вніс проект постанови про перехід Мар’яни Безуглої до комітету зовнішньої політики

Мар’яна Безугла зазначає, що про такий перехід вона попросила сама.

Очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія зареєстрував у Верховній Раді проект постанови 12041 про перехід народного депутата Мар’яни Безуглої до парламентського Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

«Виникла необхідність провести зміни у складі Комітетів Верховної Ради України відповідно до побажань народних депутатів України, інтересів держави та відповідно до вимог суспільства» - йдеться у пояснювальній записці, яку підписав Арахамія.

Таким чином, вона буде відкликана з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

В свою чергу, Мар’яна Безугла опублікувала заяву на ім’я спікера Руслана Стефанчука, де йдеться про прохання перевести її до іншого комітету.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.