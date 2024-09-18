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Давид Арахамія вніс проект постанови про перехід Мар’яни Безуглої до комітету зовнішньої політики

13:11, 18 вересня 2024
Мар’яна Безугла зазначає, що про такий перехід вона попросила сама.
Давид Арахамія вніс проект постанови про перехід Мар’яни Безуглої до комітету зовнішньої політики
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Очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія зареєстрував у Верховній Раді проект постанови 12041 про перехід народного депутата Мар’яни Безуглої до парламентського Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

«Виникла необхідність провести зміни у складі Комітетів Верховної Ради України відповідно до побажань народних депутатів України, інтересів держави та відповідно до вимог суспільства» - йдеться у пояснювальній записці, яку підписав Арахамія.

Таким чином, вона буде відкликана з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

В свою чергу, Мар’яна Безугла опублікувала заяву на ім’я спікера Руслана Стефанчука, де йдеться про прохання перевести її до іншого комітету.

Автор: Наталя Мамченко 

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