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Польський прикордонник пояснив, чому в аеропорту закували Олександра Усика в наручники

13:16, 18 вересня 2024
Прикордонник повідомив, що використання наручників було пов'язано з надмірною жестикуляцією чоловіків.
Польський прикордонник пояснив, чому в аеропорту закували Олександра Усика в наручники
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Майор прикордонної служби Яцек Міхаловський повідомив, що використання наручників проти українського боксера Олександра Усика в аеропорту у Кракові було не затриманням, а запобіжним заходом – пізніше їх негайно зняли. Про це він сказав у коментарі виданню Dziennik Polski.

За словами Міхаловського, українського спортсмена та його супутника зняли з рейсу, у зв'язку з чим вони втратили статус пасажирів. Він заявив, що чоловіки не захотіли залишати вихід на посадку, тому викликали службу безпеки аеропорту.

Прикордонник повідомив, що використання наручників було пов'язано з надмірною жестикуляцією чоловіків. Також він зауважив, що не пускали на літак супутника Усика, після чого боксер теж відмовився летіти.

«Одягання наручників було пов'язано з поведінкою того пана, обидва чоловіки багато жестикулювали, оскільки були незадоволені тим, що не полетіли. Тому одягання наручників було повністю запобіжним заходом», – сказав Міхаловський.

Також він додав, коли Усика перевели до офісного приміщення, наручники негайно було знято.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що направить ноту Польщі.

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