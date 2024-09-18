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Працівницю столичного кладовища підозрюють у хабарництві у 1000 доларів за місце для поховання

15:40, 18 вересня 2024
Працівниці Південного кладовища, підозрюваній у вимаганні хабаря за місце для поховання, загрожує до восьми років вёязниці.
Працівницю столичного кладовища підозрюють у хабарництві у 1000 доларів за місце для поховання
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Шевченківська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру працівниці Південного кладовища у вимаганні хабаря за виділення місця для поховання. Жінка обіцяла вирішити питання з керівництвом комунального підприємства, яке опікується кладовищами, за 1000 доларів США, повідомляє прокуратура.

Згідно з даними слідства, чоловік, який шукав місце для поховання родича, дізнався, що кладовище є напівзакритим, і можливе лише підзахоронення до родинних могил. Однак працівниця кладовища обіцяла за гроші забезпечити виділення нового місця для поховання. Родині також потрібно було офіційно замовити ритуальні послуги на суму 33 тисячі гривень.

Жінку затримали під час передачі хабаря відповідно до статті 208 КК України. Їй повідомлено про підозру, і обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

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