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Работницу столичного кладбища подозревают во взяточничестве в 1000 долларов за место для захоронения

15:40, 18 сентября 2024
Работнице Южного кладбища, подозреваемой в вымогательстве взятки за место для захоронения, грозит до восьми лет тюрьмы.
Работницу столичного кладбища подозревают во взяточничестве в 1000 долларов за место для захоронения
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Шевченковская окружная прокуратура Киева сообщила о подозрении работнице Южного кладбища в вымогательстве взятки за выделение места для захоронения. Женщина обещала решить вопрос с руководством коммунального предприятия, которое занимается кладбищами, за 1000 долларов США, сообщает прокуратура.

Согласно данным следствия, мужчина, который искал место для захоронения родственника, узнал, что кладбище является полузакрытым, и возможно только подзахоронение к родственным могилам. Однако работница кладбища обещала за деньги обеспечить выделение нового места для захоронения. Семье также нужно было официально заказать ритуальные услуги на сумму 33 тысячи гривен.

Женщину задержали во время передачи взятки в соответствии со статьей 208 УК Украины. Ей сообщено о подозрении, и избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

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