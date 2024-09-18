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На Буковине задержали правоохранителя, который за 6000 евро проводил уклонистов в Румынию

13:52, 18 сентября 2024
Правоохранитель лично, пешком через лес, переводил мужчин через границу.
На Буковине задержали правоохранителя, который за 6000 евро проводил уклонистов в Румынию
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Государственное бюро расследований сообщило, что задержало милиционера из Черновицкой области, который помогал военнообязанным мужчинам нелегально пересекать границу с Румынией. Об этом сообщили на официальном сайте ГБР.

В Бюро отмечают, что с июля 2024 года он забирал желающих в оговоренном месте и на собственном авто довозил их в одну из сел, граничащую с Румынией.

«Далее он лично, пешком через лес, переводил мужчин через границу. Цена услуги составляла 6 тыс. евро с человека», - говорят в ГБР.

15 сентября работники ГБР задержали правоохранителя «на горячем» при передаче средств от одного из желающих покинуть страну. Задержанному сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет.

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