На Буковині затримали правоохоронця, який за 6000 євро проводив ухилянтів до Румунії

Правоохоронець особисто, пішки через ліс, переводив чоловіків через кордон.

Державне бюро розслідувань повідомило, що затримало правоохоронця з Чернівецької області, який допомагав військовозобов'язаним чоловікам нелегально перетинати кордон з Румунією. Про це поінформували на офіційному сайті ДБР.

У Бюро зазначають, що з липня 2024 року він забирав охочих в обумовленому місці та на власному авто довозив їх до одного зі сіл, що межує з Румунією.

«Далі він особисто, пішки через ліс, переводив чоловіків через кордон. Ціна послуги складала 6 тис. євро з особи», - кажуть у ДБР.

15 вересня працівники ДБР затримали правоохоронця «на гарячому» під час передачі коштів від одного з охочих покинути країну. Затриманому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

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