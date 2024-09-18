В Гоструда разъяснили, можно ли предоставить соцотпуск на детей в случае простоя

Специалисты объясняют, что работник, не воспользовавшийся правом на социальный отпуск в году достижения ребенком определенного возраста, имеет возможность реализовать это право позже, а также получить денежную компенсацию за все неиспользованные дни такого отпуска в случае увольнения.

В Управление инспекционной деятельности в Кировоградской области Юго-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда обратились с вопросом, можно ли предоставить соцотпуск на детей в случае простоя.

Работница два года не работала. В начале войны она была вынуждена уехать за границу со своими двумя несовершеннолетними сыновьями. В апреле 2024 года вернулась туда, где проживала и приступила к работе в фермерском хозяйстве.

В сентябре этого года она обратилась к главе хозяйства с просьбой предоставить ей социальный дополнительный отпуск на детей. Руководитель ей отказал в предоставлении дополнительного отпуска аргументируя, у нее за два года нет ни одного рабочего дня.

Інспектор Управління інспекційної діяльності пояснив, що відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України «Про відпустки» (далі – Закон №504) одному з батьків, які мають двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину з інвалідністю, або які усиновили дитину, матері (батьку) особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, чи одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (ст. 73 КЗпП).

Вказана відпустка є соціальною і надається в будь-який час календарного року, незалежно від відпрацьованого часу.

Чинним законодавством не заборонено надання соціальної відпустки тому з батьків дітей, хто претендує на отримання цієї відпустки у відповідному робочому році, якщо він на момент подання заяви про її надання з якихось причин не відпрацював жодного календарного дня у цьому році.

Отже, якщо працівник на момент подання заяви на соціальну відпустку за робочий рік не відпрацював жодного календарного дня у робочому році, бо перебував у простої, щорічних оплачуваних та/або не оплачуваних відпустках, після використання цих відпусток може скористатися своїм правом на зазначену соціальну відпустку за відповідний робочий рік Ураховуючи викладене, при звільненні працівнику мають виплатити грошову компенсацію за всі не використані дні додаткової соціальної відпустки, передбаченої ст. 19 Закону №504.

Фахівець також зазначила, що ст. 19 Закону №504 не містить норм, що забороняють надання додаткової оплачуваної відпустки одному з батьків дітей, інший з яких знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Це стосується також і права на виплату компенсації за всі не використані дні такої відпустки у разі звільнення.

Відповідно до ст. 28 Закону №504 особи, винні в порушенні законодавства про відпустки, несуть відповідальність згідно з законодавством. Чинним законодавством не передбачено строку давності, після якого втрачається право на додаткову соціальну відпустку працівників, які мають дітей. Право на цю відпустку не втрачається в році досягнення дитиною граничного віку для її надання.

Також працівник, який має право на соціальну відпустку, з якихось причин не скористався цим правом у році досягнення дитиною певного віку або ж за кілька попередніх років, він має право використати цю відпустку, і в разі звільнення, незалежно від підстав, йому має бути виплачена грошова компенсація за всі невикористані дні таких відпусток (ст. 24 Закону №504).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.