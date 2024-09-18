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В Раде заявили, что данные WSJ о 80 тысячах погибших украинских военных завышены

14:46, 18 сентября 2024
Оценка в 80 тысяч погибших украинских военных может быть неточной, – Костенко.
В Раде заявили, что данные WSJ о 80 тысячах погибших украинских военных завышены
Источник фото: uatv.ua
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Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко выразил сомнения относительно точности информации, обнародованной газетой Wall Street Journal, которая сообщает о 80 тысячах погибших украинских военных в войне с Россией. Об этом он рассказал в интервью для «Радио Свобода».

Костенко считает, что даже оценка в 50 тысяч погибших может быть завышенной или приблизительной, поскольку у него нет точной информации о потерях. По его словам, в течение прошлых двух лет официально было подтверждено 19 тысяч погибших за год.

«Мы знаем, что есть еще люди, которые являются без вести пропавшими. Я думаю, что здесь примерно посчитали то же число. Непосредственно у меня нет точных данных, чтобы сказать, что эти данные являются на 100 процентов правильными. Я думаю, что они являются приблизительными (здесь речь идет о 50 тысячах - ред.)», - отметил Костенко.

Относительно возможностей Украины продолжать оборону, Костенко выразил уверенность, что мобилизационный ресурс в стране есть. Все будет зависеть от эффективности мобилизации и вызовов, которые встанут перед государством в будущем.

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