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У Раді заявили, що дані WSJ про 80 тисяч загиблих українських військових завищені

14:46, 18 вересня 2024
Оцінка у 80 тисяч загиблих українських військових може бути неточною, – Костенко.
У Раді заявили, що дані WSJ про 80 тисяч загиблих українських військових завищені
Джерело фото: uatv.ua
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Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко висловив сумніви щодо точності інформації, оприлюдненої газетою Wall Street Journal, яка повідомляє про 80 тисяч загиблих українських військових у війні з росією. Про це він розповів в інтерв’ю для «Радіо Свобода».

Костенко вважає, що навіть оцінка у 50 тисяч загиблих може бути завищеною або приблизною, оскільки у нього немає точної інформації про втрати. За його словами, протягом минулих двох років офіційно було підтверджено 19 тисяч загиблих за рік.

«Ми знаємо, що є ще люди, які є безвісти зниклими. Я думаю, що тут приблизно порахували те саме число. Безпосередньо в мене немає найточніших даних, щоб сказати, що ці дані є на 100 відсотків правильними. Я думаю, що вони є приблизними (тут ідеться про 50 тисяч — ред.)», — зазначив Костенко.

Щодо можливостей України продовжувати оборону, Костенко висловив впевненість, що мобілізаційний ресурс в країні є. Все залежатиме від ефективності мобілізації та викликів, які постануть перед державою у майбутньому.

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