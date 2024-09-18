Забезпечення військових та членів їх сімей жилими приміщеннями для постійного проживання: огляд практики КАС ВС

Верховний Суд опублікував огляд актуальної судової практики КАС ВС за серпень 2024 року.

Верховний Суд представив огляд актуальної судової практики Касаційного адміністративного суду за серпень 2024 року, де відображено правові позиції в адміністративних справах, які матимуть значення для формування єдності судової практики при вирішенні публічно-правових спорів, зокрема щодо:

формування податкового кредиту на підставі тимчасових митних декларацій у контексті застосування принципу «витягнутої руки» в трансфертному ціноутворенні;

відсутності обов’язку в підприємства олійно-жирової галузі враховувати сировинні втрати під час визначення податкових зобов'язань;

рентної плати за рубку деревини;

забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей жилими приміщеннями для постійного проживання;

повноважень начальника військової адміністрації щодо відчуження з комунальної власності земельних ділянок в умовах воєнного стану;

грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України;

складових грошового забезпечення, що враховуються при обчисленні окремих видів одноразових виплат для військовослужбовців;

надання висновків комісії з питань розгляду заперечень та пояснень до актів перевірок контролюючих органів.

Також огляд містить правові висновки у сфері застосування процесуального закону, зокрема щодо:

умов визнання запровадження воєнного стану в Україні поважною підставою для поновлення процесуального строку;

юрисдикції спорів у справах про організації процесу роботи з добудови проблемного об’єкта будівництва – багатоквартирного житлового будинку;

початку перебігу строку апеляційного оскарження в разі доставлення судового рішення до електронного кабінету;

зупинення провадження в разі призначення судово-економічної експертизи.

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