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Забезпечення військових та членів їх сімей жилими приміщеннями для постійного проживання: огляд практики КАС ВС

14:28, 18 вересня 2024
Верховний Суд опублікував огляд актуальної судової практики КАС ВС за серпень 2024 року.
Забезпечення військових та членів їх сімей жилими приміщеннями для постійного проживання: огляд практики КАС ВС
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Верховний Суд представив огляд актуальної судової практики Касаційного адміністративного суду за серпень 2024 року, де відображено правові позиції в адміністративних справах, які матимуть значення для формування єдності судової практики при вирішенні публічно-правових спорів, зокрема щодо:

  • формування податкового кредиту на підставі тимчасових митних декларацій у контексті застосування принципу «витягнутої руки» в трансфертному ціноутворенні;
  • відсутності обов’язку в підприємства олійно-жирової галузі враховувати сировинні втрати під час визначення податкових зобов'язань;
  • рентної плати за рубку деревини;
  • забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей жилими приміщеннями для постійного проживання;
  • повноважень начальника військової адміністрації щодо відчуження з комунальної власності земельних ділянок в умовах воєнного стану;
  • грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України;
  • складових грошового забезпечення, що враховуються при обчисленні окремих видів одноразових виплат для військовослужбовців;
  • надання висновків комісії з питань розгляду заперечень та пояснень до актів перевірок контролюючих органів.

Також огляд містить правові висновки у сфері застосування процесуального закону, зокрема щодо:

  • умов визнання запровадження воєнного стану в Україні поважною підставою для поновлення процесуального строку;
  • юрисдикції спорів у справах про організації процесу роботи з добудови проблемного об’єкта будівництва – багатоквартирного житлового будинку;
  • початку перебігу строку апеляційного оскарження в разі доставлення судового рішення до електронного кабінету;
  • зупинення провадження в разі призначення судово-економічної експертизи.

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