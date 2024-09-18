Американська співачка Біллі Айліш підтримала Камалу Гарріс на президентських виборах США

Американська співачка Біллі Айліш закликала голосувати за Камалу Гарріс і Тіма Волза.

Джерело фото: suspilne.media

Відома американська співачка Біллі Айліш оголосила про свій вибір на президентських виборах у США у 2024 році. Айліш заявила, що вона та її брат, продюсер Фіннеас О'Коннелл, підтримають кандидатуру Камали Гарріс від Демократичної партії. Співачка пояснила свій вибір у відео, опублікованому на Instagram, зазначивши, що Гарріс підтримує ключові питання, які важливі для них, такі як репродуктивна свобода, охорона навколишнього середовища та демократія.

17 вересня, в Національний день реєстрації виборців у США, Айліш і О'Коннелл закликали американців перевірити свій статус і скористатися можливістю раннього голосування. Вони також висловили підтримку кандидату на пост віцепрезидента США Тіму Волзу.

«Сьогодні Національний день реєстрації виборців, і ми просимо вас приєднатися до нас і зайти на iwillvote.com, щоб перевірити свій статус і проголосувати достроково, як це робимо ми. Ми голосуємо за Камалу Гарріс і Тіма Волза», запропонований республіканцем Дональдом Трампом. О'Коннелл підкреслив, що їхній вибір продиктований бажанням уникнути необмеженої влади Трампа та реформ, які можуть загрожувати американцям.

«Ми не можемо дозволити екстремістам контролювати наше життя, нашу свободу й наше майбутнє. Єдиний спосіб зупинити їх та небезпечний порядок денний «Проєкту 2025» – проголосувати та обрати Камалу Гарріс. Голосуйте так, ніби від цього залежить ваше життя, бо це дійсно так», – додав О'Коннелл.

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