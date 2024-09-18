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Американская певица Билли Айлиш поддержала Камалу Харрис на президентских выборах США

19:16, 18 сентября 2024
Американская певица Билли Айлиш призвала голосовать за Камалу Харрис и Тима Уолза.
Американская певица Билли Айлиш поддержала Камалу Харрис на президентских выборах США
Источник фото: suspilne.media
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Известная американская певица Билли Айлиш объявила о своем выборе на президентских выборах в США в 2024 году. Айлиш заявила, что она и ее брат, продюсер Финнеас О'Коннелл, поддержат кандидатуру Камалы Харрис от Демократической партии. Певица объяснила свой выбор в видео, опубликованном на Instagram, отметив, что Харрис поддерживает ключевые вопросы, которые важны для них, такие как репродуктивная свобода, охрана окружающей среды и демократия.

17 сентября, в Национальный день регистрации избирателей в США, Айлиш и О'Коннелл призвали американцев проверить свой статус и воспользоваться возможностью раннего голосования. Они также выразили поддержку кандидату на пост вице-президента США Тиму Уолзу.

«Сегодня Национальный день регистрации избирателей, и мы просим вас присоединиться к нам и зайти на iwillvote.com, чтобы проверить свой статус и проголосовать досрочно, как это делаем мы. Мы голосуем за Камалу Харрис и Тима Волза», предложенный республиканцем Дональдом Трампом. О'Коннелл подчеркнул, что их выбор продиктован желанием избежать неограниченной власти Трампа и реформ, которые могут угрожать американцам.

«Мы не можем позволить экстремистам контролировать нашу жизнь, нашу свободу и наше будущее. Единственный способ остановить их и опасную повестку дня «Проекта 2025» - проголосовать и выбрать Камалу Харрис. Голосуйте так, будто от этого зависит ваша жизнь, потому что это действительно так», - добавил О'Коннелл.

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