Обеспечение военных и членов их семей жилыми помещениями для постоянного проживания: обзор практики КАС ВС

Верховный Суд опубликовал обзор актуальной судебной практики КАС ВС за август 2024 года.

Верховный Суд представил обзор актуальной судебной практики Кассационного административного суда за август 2024 года, где отражены правовые позиции в административных делах, которые будут иметь значение для формирования единства судебной практики при разрешении публично-правовых споров, в частности:

формирование налогового кредита на основании временных таможенных деклараций в контексте применения принципа "вытянутой руки" в трансфертном ценообразовании;

отсутствие обязанности у предприятия масложировой отрасли учитывать сырьевые потери при определении налоговых обязательств;

рентной платы за рубку древесины;

обеспечение военнослужащих и членов их семей жилыми помещениями постоянного проживания;

полномочия начальника военной администрации по отчуждению из коммунальной собственности земельных участков в условиях военного положения;

денежная компенсация за причитающиеся для получения жилые помещения для внутренне перемещенных лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины;

составляющие денежного довольствия, учитываемые при исчислении отдельных видов единовременных выплат для военнослужащих;

предоставление выводов комиссии по вопросам рассмотрения возражений и пояснений к актам проверок контролирующих органов.

Также обзор содержит правовые выводы в сфере применения процессуального закона, в частности:

условий признания введения военного положения в Украине уважительным основанием для возобновления процессуального срока;

юрисдикции споров по делам об организации процесса работы по достройке проблемного объекта строительства – многоквартирного жилого дома;

начала течения срока апелляционного обжалования в случае доставки судебного решения в электронный кабинет;

остановка производства в случае назначения судебно-экономической экспертизы.

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