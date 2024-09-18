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Обеспечение военных и членов их семей жилыми помещениями для постоянного проживания: обзор практики КАС ВС

14:28, 18 сентября 2024
Верховный Суд опубликовал обзор актуальной судебной практики КАС ВС за август 2024 года.
Обеспечение военных и членов их семей жилыми помещениями для постоянного проживания: обзор практики КАС ВС
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Верховный Суд представил обзор актуальной судебной практики Кассационного административного суда за август 2024 года, где отражены правовые позиции в административных делах, которые будут иметь значение для формирования единства судебной практики при разрешении публично-правовых споров, в частности:

  • формирование налогового кредита на основании временных таможенных деклараций в контексте применения принципа "вытянутой руки" в трансфертном ценообразовании;
  • отсутствие обязанности у предприятия масложировой отрасли учитывать сырьевые потери при определении налоговых обязательств;
  • рентной платы за рубку древесины;
  • обеспечение военнослужащих и членов их семей жилыми помещениями постоянного проживания;
  • полномочия начальника военной администрации по отчуждению из коммунальной собственности земельных участков в условиях военного положения;
  • денежная компенсация за причитающиеся для получения жилые помещения для внутренне перемещенных лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины;
  • составляющие денежного довольствия, учитываемые при исчислении отдельных видов единовременных выплат для военнослужащих;
  • предоставление выводов комиссии по вопросам рассмотрения возражений и пояснений к актам проверок контролирующих органов.

Также обзор содержит правовые выводы в сфере применения процессуального закона, в частности:

  • условий признания введения военного положения в Украине уважительным основанием для возобновления процессуального срока;
  • юрисдикции споров по делам об организации процесса работы по достройке проблемного объекта строительства – многоквартирного жилого дома;
  • начала течения срока апелляционного обжалования в случае доставки судебного решения в электронный кабинет;
  • остановка производства в случае назначения судебно-экономической экспертизы.

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