Польский пограничник объяснил, почему в аэропорту заковали Александра Усика в наручники

Пограничник сообщил, что использование наручников было связано с чрезмерной жестикуляцией мужчин.

Майор пограничной службы Яцек Михаловский сообщил, что использование наручников против украинского боксера Александра Усика в аэропорту в Кракове было не задержанием, а мерой пресечения – позже их немедленно сняли. Об этом он сказал в комментарии изданию Dziennik Polski.

По словам Михаловского, украинского спортсмена и его спутника сняли с рейса, в связи с чем они лишились статуса пассажиров. Он заявил, что мужчины не захотели покидать выход на посадку, потому вызвали службу безопасности аэропорта.

Пограничник сообщил, что использование наручников было связано с чрезмерной жестикуляцией мужчин. Также он заметил, что не пускали на самолет спутника Усика, после чего боксер тоже отказался лететь.

«Одевание наручников было связано с поведением того господина, оба мужчины много жестикулировали, поскольку были недовольны тем, что не улетели. Поэтому одевание наручников было полностью мерой пресечения», – сказал Михаловский.

Также он добавил, когда Усика перевели в офисное помещение, наручники немедленно были сняты.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что направит ноту Польше.

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