Новомосковск на Самар, Ватутино на Багачево — какие города и районы переименовала Верховная Рада

19 сентября Парламент переименовал 10 городов, 4 района, 56 поселков и 261 село.

Фото: radiosvoboda.org

Как известно, 19 сентября Верховная Рада поддержала постановление об изменении названий 327 населенных пунктов.

Комитет Верховной Рады Украины по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства сообщил, какие города переименовал парламент.

Согласно положениям Постановления переименовано 327 населенных пунктов:

-10 городов:

город Новомосковск Новомосковского района Днепропетровской области на город Самар;

город Первотравенск Синельниковского района Днепропетровской области на город Шахтерское;

город Первомайск Алчевского района Луганской области на город Сокологорск;

город Молодогвардейск Луганского района Луганской области на город Атамановка;

город Северодонецк Северодонецкого района Луганской области на город Сиверскодонецк;

город Червоноград Червоноградского района Львовской области город Шептицкий;

город Дружба Шосткинского района Сумской области на город Хутор-Михайловский;

город Красноград Красноградского района Харьковской области на город Берестин;

город Первомайский Лозовского района Харьковской области на город Златополь;

город Ватутино Звенигородского района Черкасской области на город Багачево;

-56 поселков и 261 село;

- 4 района:

Новомосковский район Днепропетровской области на Самаровский район;

Северодонецкий район Луганской области на Сиверскодонецкий район;

Червоноградский район Львовской области Шептицкий район;

Красноградский район Харьковской области в Берестинский районе.

Переименованы населенные пункты и районы:

-Винницкой,

-Волынской,

-Днепропетровской,

-Донецкой,

-Житомирской,

-Закарпатской,

-Запорожской,

-Киевской,

-Кировоградской,

-Луганской,

-Львовской,

-Николаевской,

-Одесской,

-Полтавской,

-Ровенской,

-Сумской,

-Тернопольской,

-Харьковской,

-Херсонской,

-Хмельницкой,

-Черкасской,

-Черниговской области, названия которых содержат символику русской имперской политики или не соответствуют стандартам государственного языка, в связи с необходимостью приведения их названий в соответствие с требованиями Закона «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии».

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