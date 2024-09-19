Новомосковск на Самар, Ватутино на Багачево — какие города и районы переименовала Верховная Рада

Как известно, 19 сентября Верховная Рада поддержала постановление об изменении названий 327 населенных пунктов.
Комитет Верховной Рады Украины по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства сообщил, какие города переименовал парламент.
Согласно положениям Постановления переименовано 327 населенных пунктов:
-10 городов:
город Новомосковск Новомосковского района Днепропетровской области на город Самар;
город Первотравенск Синельниковского района Днепропетровской области на город Шахтерское;
город Первомайск Алчевского района Луганской области на город Сокологорск;
город Молодогвардейск Луганского района Луганской области на город Атамановка;
город Северодонецк Северодонецкого района Луганской области на город Сиверскодонецк;
город Червоноград Червоноградского района Львовской области город Шептицкий;
город Дружба Шосткинского района Сумской области на город Хутор-Михайловский;
город Красноград Красноградского района Харьковской области на город Берестин;
город Первомайский Лозовского района Харьковской области на город Златополь;
город Ватутино Звенигородского района Черкасской области на город Багачево;
-56 поселков и 261 село;
- 4 района:
Новомосковский район Днепропетровской области на Самаровский район;
Северодонецкий район Луганской области на Сиверскодонецкий район;
Червоноградский район Львовской области Шептицкий район;
Красноградский район Харьковской области в Берестинский районе.
Переименованы населенные пункты и районы:
-Винницкой,
-Волынской,
-Днепропетровской,
-Донецкой,
-Житомирской,
-Закарпатской,
-Запорожской,
-Киевской,
-Кировоградской,
-Луганской,
-Львовской,
-Николаевской,
-Одесской,
-Полтавской,
-Ровенской,
-Сумской,
-Тернопольской,
-Харьковской,
-Херсонской,
-Хмельницкой,
-Черкасской,
-Черниговской области, названия которых содержат символику русской имперской политики или не соответствуют стандартам государственного языка, в связи с необходимостью приведения их названий в соответствие с требованиями Закона «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии».
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.