В Гоструда объясняют, какой порядок обучения по вопросам охраны труда

Должностные лица, деятельность которых связана с организацией безопасного ведения работ, во время принятия на работу и периодически, раз в три года, проходят обучение, а также проверку знаний по вопросам охраны труда с участием профсоюзов.

Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет порядок обучения по вопросам охраны труда.

Отмечается, что согласно ст. 18 ЗУ №2694 "Об охране труда" работники во время принятия на работу и в процессе работы должны проходить за счет работодателя инструктаж, обучение по вопросам охраны труда, по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим от несчастных случаев и правил поведения в случае возникновения аварии.

Работники, занятые в работах с повышенной опасностью или там, где есть потребность в профессиональном отборе, должны ежегодно проходить за счет работодателя специальное обучение и проверку знаний соответствующих нормативно-правовых актов по охране труда.

Перечень работ с повышенной опасностью утверждается центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере охраны труда.

Должностные лица, деятельность которых связана с организацией безопасного ведения работ, во время принятия на работу и периодически, раз в три года, проходят обучение, а также проверку знаний по вопросам охраны труда с участием профсоюзов.

Порядок проведения обучения и проверки знаний должностных лиц по вопросам охраны труда определяется типовым положением, утверждаемым центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере охраны труда.

Не допускаются к работе работники, в том числе должностные лица, не прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний по охране труда.

При выявлении у работников, в том числе должностных лиц, неудовлетворительных знаний по вопросам охраны труда, они должны в месячный срок пройти повторное обучение и проверку знаний.

Изучение основ охраны труда, а также подготовка и повышение квалификации специалистов по охране труда с учетом особенностей производства соответствующих объектов экономики обеспечиваются центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере образования и науки, во всех учебных заведениях по программам, согласованным с центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере охраны труда.

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